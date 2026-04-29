La agencia de inversión en el Quindío ha generado 205 millones de dólares

Armenia

Y es que la agencia de inversión fue creada en el año 2017 con el objetivo de promover la inversión nacional y extranjera para la región.

En efecto la directora de Invest in Armenia, Diana Caicedo manifestó que en lo corrido de los años han logrado 205,4 millones de dólares, 9.832 oportunidades de empleo, 50 proyectos que han tomado la decisión de fortalecerse en el departamento.

“Hemos traído 50 proyectos para el departamento del Quindío representando una inversión de alrededor de 205 millones de dólares con 9800 oportunidades de empleo generando además o impactando ocho de los 12 municipios con 13 países como originarios de esa inversión para para la región", indicó.

Mencionó que son diferentes sectores los que han logrado captar para el departamento como es el Agroindustria donde son 2.300 oportunidades de empleo con el impacto a seis municipios del departamento, en cuanto a las industrias 4.0 destacó que son 5.860 oportunidades de empleo con empresas de cinco países del mundo, también resaltó al turismo con la captación de empresas de farmacéutica, gastronomía y hoteles.

“Definitivamente las bondades que tiene el departamento del Quindío son muchas, no solamente el talento humano, la ubicación estratégica, los incentivos tributarios y en ese sentido lo importante es definir hacia dónde le apuntamos en la estrategia, cuáles son esos escenarios donde debemos estar como departamento y como agencia de inversión para poder identificar esos inversionistas y lograr convencerlos de invertir a la región", dijo.

La directora destacó que han participado en lo corrido de los años en 33 misiones internacionales en Europa, Su América, Centro América y Norte América para dar a conocer las bondades del Quindío.

Secretaría de turismo

En ese mismo sentido se pronunció la secretaria de turismo del departamento, Juana Gómez quien afirmó que es una labor fundamental para el desarrollo del departamento.

Dijo que han evidenciado cómo más de 50 empresas han llegado al departamento del Quindío, generando dinámicas en sectores como la agroindustria, la logística, los servicios, la tecnología y el turismo lo que permite ser visibles a nivel nacional e internacional.

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Aseguró que es una consolidación de proyectos que dinamizan la economía regional lo que impacta de manera positiva al turismo del departamento.

“Presentar al departamento del Quindío al país y al mundo es fundamental porque hemos podido evidenciar durante la presentación cómo más de 50 empresas han llegado al departamento del Quindío, cómo se genera una dinámica en sectores económicos como la agroindustria, la logística, los servicios la tecnología, el turismo a través del Inve para que todas esas empresas lleguen y hagan inversión en el departamento", mencionó.