Armenia y el Quindío están como estancados en materia económica: exministros de hacienda y comercio

Armenia

En el centro de Convenciones de Armenia se llevó a cabo el Foro Económico Quindío, organizado por el concejal Felipe Villamil Ocampo con el tema “Diagnostico, vocación y perspectivas de competitividad sobre Colombia y Quindío” con la participación de exministro de hacienda y comercio que dieron sus conceptos y reflexiones sobre la economía.

⁠Mauricio Cárdenas Santamaría ex ministro de Hacienda y Crédito Público

“tenemos que hablar del futuro. Estamos demasiado dedicados a hablar del pasado, a hablar del gobierno, a hablar del caos en el que estamos. Colombia está, obviamente, en una situación muy difícil y lo que necesitamos es volver a enrutar este país.

Hay que crear una nueva ruta. Y esa ruta pasa por el eje cafetero. El eje cafetero tiene que aprovechar esta coyuntura política de Colombia para plantear unos nuevos retos y sobre todo para que pueda despegar.

El exministro agregó “Yo veo el departamento del Quindío un poco estancado, no lo veo en su mejor momento, pero tenemos que construir un gran sueño porque el Quindío pues puede ser mucho más de lo que está haciendo hoy y la gente está desmotivada, está deprimida, está aburrida. Me preocupa mucho el aumento del consumo de drogas en el Quindío, me preocupa mucho el aumento del suicidio en el Quindío. Entonces tenemos que pasar de esta etapa de la depresión a una etapa de la expansión, el crecimiento.

Tenemos que pasar de un gobierno que se ha dedicado a demoler a un uno que se dedique a construir.

¿Por qué usted dice que está el Quindío como estancado?

Hombre, porque no veo el crecimiento, veo las cifras de desempleo, porque veo también este plan de que no veo las grandes obras.

Es que no hace mucho, estando nosotros en el gobierno, hablábamos de mejorar el aeropuerto del Edén, de mejorar la doble calzada del aeropuerto al centro de Armenia, hablábamos de terminar el túnel de la línea, del deprimido en Montenegro, hablábamos de la necesidad de hacer unas inversiones para que el turismo pudiera despegar, bueno, yo no veo, ahora yo le pregunto, ¿cuál es el gran proyecto que está haciendo el Quindío? Silencio. Silencio, sepulcral, nadie habla de un proyecto.

⁠Alberto Carrasquilla Barrera, ex ministro de Hacienda y Crédito Público ¿Cómo ve la región en materia económica?

Digamos que me preocupan algunas cosas como, por ejemplo, en los últimos 20 años la estructura productiva del departamento ha tenido más o menos la siguiente característica, un incremento importante en el tamaño de los servicios prestados por el gobierno, incluida defensa, incluida prestación de servicios de salud, etcétera. Un incremento muy importante con caídas en industria, caídas en agricultura.

Me parece que el sector de turismo es un tiene un potencial enorme aquí en el Quindío, pero los las cifras muestran que eso no está progresando al ritmo que se podría y también pues muchísimas cosas buenas como, por ejemplo, el hecho de que los resultados de los muchachos de Saber 11 aquí en Armenia son de los más altos del país y de los que más rápido están subiendo. Entonces, están haciendo cosas muy bien apostando a futuro.

En el marco de ese panorama usted decía ahorita aquí que el que el turismo no ha crecido como debería, ¿a qué puede deberse eso?

Puede ser falta de comunicación, falta de que la gente entienda tienda lo mucho que tiene este departamento para disfrutar. No estoy diciendo que esté estancado, ha habido progresos, ha habido expansiones en las áreas dedicadas a al hospedaje, ha habido progresos en el sector de la alimentación, etcétera. Simplemente veo una gran diferencia entre lo espectacular que es el departamento y el ritmo de crecimiento del turismo.

Pues miren, la concentración de las exportaciones por habitantes si se quiere calcular así, para tener una métrica, son bastante menores que las exportaciones por habitante en el país como un todo y como un todo tiene exportaciones por habitante muy bajitas.

Entonces, eso ya es un primer síntoma de preocupación y segundo, el 95% de las exportaciones del departamento son café desde hace muchísimos años. Ha habido como como cierto estancamiento en la diversificación y yo me imagino que eso tiene que ver con crear espacios de discusión en entre los empresarios y el gobierno territorial, incluso con el gobierno nacional, etcétera, me parece a mí que hay demasiado el potencial del departamento y hay muchísimas cosas por hacer.

Luis Carlos Reyes Hernández, exministro de Comercio, Industria y Turismo

Digamos el desempeño económico del país está bien, hay unos retos importantes en materia de política fiscal, eso sí uno de los retos a abordar es cómo funciona la economía política, todo esto, cómo nos ponemos de acuerdo entre distintas perspectivas políticas para manejar los temas fiscales.

¿Y cómo ve la región en ese panorama?

El Quindío sigue manteniendo esa vocación exportadora, por ejemplo, en productos tradicionales como es el café, el turismo que viene no solo el Quindío, sino al eje cafetero, es algo que tiene aún un potencial muy grande de desarrollarse, cuando como ministro de comercio, industria y turismo, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar países de Asia y conocer de primera mano el interés que hay en otros países, incluso países muy lejanos en la cultura del café en Colombia, uno se da cuenta de que de que hay campo para crecer por ahí.

Dicho todo eso, es clave tener un portafolio productivo diversificado y ahí es donde todos estos años en los que se le ha hecho una apuesta al libre mercado, a minimizar los temas de política industrial, no le han servido de la mejor manera ni al Quindío ni al país. Necesitamos una política industrial robusta decida.

Nosotros en este gobierno se empezó a hacerlo, como ministro de Comercio empezamos a trabajar en eso, pero este es un trabajo que tiene que ser sostenido, que tiene que ser a largo plazo para permitir que los empresarios tengan acceso a capital, a financiación, para que haya proyectos conjuntos asociativos entre distintos tipos de empresarios.

También para que desde el estado conjuntamente con el sector privado se estructuren grandes proyectos, no solo de infraestructura, sino grandes proyectos industriales que generen empleo y que permitan sacar adelante la economía del país.