ICETEX abrió convocatoria en Reino Unido para colombianos que quieran enseñar a hablar español

Como parte de su oferta de becas, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, gestiona también alianzas con instituciones en varios países para que los colombianos tengan acceso a experiencias internacionales de formación.

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Además de los programas de becas para posgrados, estudios en idiomas o cursos de actualización, se suman los programas de intercambio que representan una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos en desarrollo de las habilidades profesionales.

De esta manera, una de estas instituciones aliadas es el British Council, el cual, a través del ICETEX, ofrece un programa de intercambio para asistentes de idiomas colombianos en el Reino Unido.

Programa de intercambio para colombianos en Reino Unido

El ICETEX anunció la apertura de un programa de intercambio académico presencial para colombianos que estén interesados en desempeñarse como asistentes de profesores de español en instituciones educativas del Reino Unido.

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De acuerdo con el British Council, las personas seleccionadas en el programa apoyarán a un docente titular en actividades pedagógicas, diseño de material didáctico, acompañamiento en aula y actividades culturales.

Cabe aclarar que se trata de una experiencia profesional internacional certificada, mas no un programa que corresponda a pregrado o posgrado con título académico y no genera homologación de estudios.

¿Cuáles son los requerimientos?

Tener entre 20 y 60 años de edad al momento del cierre de la convocatoria.

al momento del cierre de la convocatoria. Título profesional o equivalente (en licenciatura en Inglés, Lenguas Extranjeras o Filología en Inglés).

(en licenciatura en Inglés, Lenguas Extranjeras o Filología en Inglés). Tener un promedio mínimo de notas de 3.7/5.0 de pregrado.

Acreditar un nivel mínimo de inglés B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) mediante la presentación de uno de los exámenes internacionales reconocidos.

No encontrarse en mora con créditos en el ICETEX . En caso de incumplimiento de este requisito, el aspirante será automáticamente descartado del proceso de preselección.

. En caso de incumplimiento de este requisito, el aspirante será automáticamente descartado del proceso de preselección. No haber participado previamente en el programa de Asistentes de Idiomas.

¿Cómo postularse?