Gobierno subsidiará intereses de créditos del ICETEX por 3 meses: estudiantes

Imagen de referencia de estudiante y sede del ICETEX. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Sofía Toscano)

EDUCACIÓN

Cerca de 170 mil estudiantes con créditos educativos del ICETEX están recibiendo un alivio temporal en sus obligaciones financieras, luego de que el Gobierno Nacional destinara $100 mil millones para subsidiar la tasa de interés entre abril y junio de 2026.

De acuerdo con el correo enviado a los beneficiarios, durante estos tres meses los créditos serán liquidados con una tasa equivalente a IPC + 0 puntos, lo que reduce significativamente el costo financiero para quienes se encuentran en etapa de amortización.

Los recursos, administrados por el ICETEX, buscan cubrir los intereses de estudiantes cuyo subsidio a la tasa había sido suspendido en el primer semestre de 2025.

La medida pretende brindar estabilidad económica y facilitar el cumplimiento de los pagos en este periodo.

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Sin embargo, el alivio será temporal. Según se informó en la comunicación enviada a los estudiantes, a partir de julio de 2026 la tasa de interés de los créditos volverá a las condiciones inicialmente pactadas en cada financiación.

Estudiantes piden mayores soluciones

Frente a este anuncio, María José Castañeda, presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, cuestionó el alcance de la medida y advirtió que se trata de una solución de corto plazo.

“Si bien representa un respiro para los estudiantes, no resuelve el problema estructural del endeudamiento con el ICETEX ni garantiza condiciones sostenibles a largo plazo”, señaló en Caracol Radio.

La líder estudiantil también insistió en la necesidad de avanzar en reformas de fondo al sistema de financiación de la educación superior en Colombia, que permitan evitar que este tipo de alivios temporales se conviertan en la única respuesta a las dificultades económicas de los estudiantes.