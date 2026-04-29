Fundación Cocha Molina lidera ‘Pacto por la Ciudad’ por la salvaguardia del Vallenato

Valledupar dio un paso clave en la defensa de su tradición musical más emblemática. En el Museo Cocha Molina, gestores culturales, artistas y representantes institucionales sellaron el llamado Pacto por la Ciudad, una iniciativa que busca convertir en acciones concretas el Plan Especial de Salvaguardia (PES) del vallenato, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad hace 11 años.

El acuerdo surgió durante un conversatorio convocado por la Fundación Cocha Molina, que reunió a distintos sectores alrededor de una preocupación común: la necesidad de pasar de los diagnósticos a la ejecución efectiva de medidas que garanticen la continuidad del género. La apuesta, coincidieron los asistentes, requiere una articulación real entre Estado, empresa privada, academia y comunidad.

Más información Procaps y Armada de Colombia entregaron ayudas a familias afectadas por inundaciones en Córdoba

En el encuentro participaron Juan Carlos Ospino, gerente del Carnaval de Barranquilla; Diana Molina, del Fondo Bienestar; y el consultor Fabián Dangond, quienes insistieron en que la salvaguardia del vallenato no puede depender de esfuerzos aislados.

Alianza del Carnaval de Barranquilla y el Festival de la Leyenda Vallenata

Uno de los anuncios más destacados fue la propuesta de un hermanamiento cultural entre el Carnaval de Barranquilla y el Festival de la Leyenda Vallenata. La iniciativa busca conectar ambos escenarios en una ruta conjunta de protección y promoción del patrimonio musical del Caribe colombiano.

Más información Barrio La Manga se conecta con la lectura, los libros y la participación comunitaria

Para Julieth Peraza, gestora cultural y cofundadora de la Fundación, el momento marca un cambio en la manera en que Valledupar asume su papel frente al vallenato.

“La ciudad empieza a liderar su cultura desde alianzas concretas. Ya no se trata solo de saber qué hacer, sino de definir quién y cómo se ejecuta”, señaló.

Lea también: Bautizan en Barranquilla nueva embarcación de crucero que recorre el río Magdalena

Más allá del anuncio, la Fundación presentó avances en su gestión alineada con compromisos de la UNESCO. Entre ellos, programas de formación musical que han llegado a miles de estudiantes dentro y fuera del país, el fortalecimiento del Museo Cocha Molina como espacio de memoria y la expansión de proyectos educativos y culturales en varias regiones del Caribe.

También se destacaron iniciativas de investigación, circulación digital y desarrollo turístico que buscan mantener vigente el vallenato en nuevos formatos y audiencias, sin perder su raíz tradicional.

El evento incluyó un reconocimiento al maestro Israel Romero, figura clave en la historia reciente del género, en un gesto que puso el foco en los portadores de la tradición.

Con el Pacto por la Ciudad, Valledupar intenta trazar una hoja de ruta más clara para que el vallenato no solo se preserve como símbolo, sino que se consolide como un patrimonio vivo, con impacto cultural y económico en el territorio.