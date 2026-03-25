Desplazados de Ituango recibieron un nuevo panfleto amenazante, incluyeron otros nombres

Ituango- Antioquia

La situación de las siete familias desplazadas de la vereda El Cedral de Ituango continúa siendo bastante compleja debido a nuevos señalamientos que les han hecho en un nuevo panfleto , presuntamente del mismo grupo ilegal, disidencias del frente 18. Este tiene las mismas características del anterior que generó la salida forzada de 29 personas. Aunque cabe aclarar que para las autoridades este escrito no pertenece al grupo guerrillero.

Caracol Radio conoció que el nuevo pasquín incluye a nuevas personas, las cuales supuestamente son declaradas objetivo militar por el presunto grupo ilegal. En el reciente panfleto ordenan a las personas mencionadas abandonar el territorio. Los nuevos amenazados son comerciantes de productos específicos que los venden en el área urbana y las veredas.

Todos son señalados de supuestamente ser colaboradores del grupo contrario, es decir, el Clan del Golfo. Algunos de los intimidados serían trabajadores de Hidroituango, informan las fuentes a Caracol Radio. Pero también insisten en la intimidación contra personas incluidas en el pasquín del 7 de marzo.

Ante este nuevo señalamiento, los ya desplazados solicitan a las autoridades que se investigue la veracidad de estos escritos, ya que se están volviendo reiterativos, además, porque quieren retornar a sus hogares en la vereda de donde salieron por la intimidación.

Fuentes extraoficiales consultadas por Caracol Radio han manifestado que estos panfletos no corresponden al frente 18 de las disidencias y más bien podría tratarse de delincuencia común que trata de generar temor en la población. Lo que sigue en investigación.

Situación de los desplazados

Pese a esto, las personas que permanecen desplazadas han manifestado estar viviendo bajo un estrés constante debido a la zozobra; incluso algunos han manifestado estar teniendo quebrantos de salud. La alimentación, aunque se les ha proporcionado, se les termina y, cuando esto ocurre, no pueden acceder a más alimentos porque no están trabajando debido al desplazamiento que inició hace más de dos semanas.

Recalcan que solo quieren retornar a sus hogares y seguir con sus vidas y actividades rurales sin temor a ser víctimas de los ilegales.