Concejo de Cali no está obligado a elegir contralor de la misma terna, dice presidenta Daniela Plaza

La sentencia ordena que en un plazo de cinco días el Concejo de Cali designe un contralor encargado mientras avanza el proceso. Foto: Caracol Radio.

Cali

La presidenta del Concejo de Cali, Daniela Plaza, se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado que ordena elegir al contralor distrital en un plazo no superior a tres meses. La corporación fue notificada oficialmente del fallo y anunció que ya inició el análisis jurídico para definir cómo proceder.

La decisión responde a una tutela interpuesta por uno de los aspirantes, Diego Mauricio López Valencia, quien alegaba la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos. Frente a esto, Plaza, aclaró que el alto tribunal no ordena elegir a partir de la terna previamente conformada.

“El consejero de Estado no le concede la medida preventiva que estaba solicitando el ternado y esto se puede interpretar como la no consideración del Consejo de Estado de los derechos que estaba alegando el ternado, derechos adquiridos. No le concede esta medida preventiva y en ninguna parte de en las consideraciones ni en la parte resolutiva de la sentencia emitida por el consejero de Estado hace referencia a que se tiene que elegir con base en esa terna”, señaló.

Plaza aclaró que los aspirantes que integraban la terna anterior podrán volver a presentarse en la nueva convocatoria, garantizando así su derecho a participar en el proceso.

La presidenta del Concejo también explicó que el Consejo de Estado le pidió a la mesa directiva varios documentos para poder tomar una decisión de fondo, entre ellos el detalle de todo lo actuado y la trazabilidad del proceso.

Finalmente, la sentencia ordena que en un plazo de cinco días el Concejo de Cali designe un contralor encargado mientras avanza el proceso, dejando sin efecto el nombramiento hecho por el alcalde Alejandro Eder de Luz Arianne Zúñiga.