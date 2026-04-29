Consejo de Estado ordena elección de contralor de Cali, sin más dilaciones

El Consejo de Estado decidió admitir una acción de tutela interpuesta por el abogado Diego Mauricio López Valencia, uno de los integrantes de la terna para contralor de Cali, donde ordena al Concejo de la capital del Valle que adelante, sin dilaciones injustificadas y en un término de tres meses la elección.

El Consejo de Estado precisa en su decisión, firmada por el consejero de Estado Jorge Édison Portocarrero Banguera de la sala de lo contencioso administrativo en su sección segunda, que la elección se debe regir por la Resolución del 28 de julio de 2025 y que fue revertida por la actual mesa directiva del Concejo de Cali.

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El ternado Diego Mauricio López, ex contralor de Cali, celebró la decisión del Consejo de Estado, porque según él da legalidad a la resolución de la anterior mesa directiva del Consejo Distrital y que ahora solo queda el camino de entrevistar y elegir de esa terna al nuevo contralor.

Frente a la admisión de la acción de tutela interpuesta, aseguró que con este recurso pretende hacer valer sus derechos.

El abogado López Valencia, se refirió frente a la resolución del año 2026, donde la actual mesa directiva del concejo de Cali buscaba reiniciar el proceso de elección de contralor, dijo que es completamente ilegal, contraria al derecho.

Con relación a la decisión de la alcaldía de Cali de designar un contralor encargado, el excontralor Diego López Valencia explicó que ese encargo ya no debe mantenerse y debe ser el concejo distrital el que designe un encargado mientras cumple con la orden del Consejo de Estado de elegir dentro de un plazo de tres meses.

“El honorable consejo de estado le da esa posibilidad al concejo actual de Cali y a la actual mesa directiva, para que subsane sopena de incurrir en faltas disciplinarias”, finalizó diciendo el integrante de la terna para contralor de Cali, Diego Mauricio Valencia.

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Los otros dos integrantes de la terna para contralor de Cali son Gustavo Barrientos Velásquez y Ligia Amanda Gallego Blandón, escogidos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, contratada por la anterior mesa directiva del Concejo Distrital.