Ataque a Infantería de Marina en Buenaventura deja tres militares heridos

Tres militares de la Infantería de Marina resultaron heridos tras un ataque armado en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron en el sector del Bajo Calima, cuando las tropas adelantaban operaciones y fueron atacadas con ráfagas de fusil por hombres armados.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados reaccionaron para repeler la acción violenta.

“La unidad fue atacada y los militares respondieron de manera inmediata. Los heridos son dos infantes de Marina y un suboficiales”, informó la Brigada de Infantería de Marina No. 2 a través de un comunicado.

Los tres uniformados fueron auxiliados por sus compañeros y trasladados a centros asistenciales, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

La Fuerza Naval del Pacífico adelanta las investigaciones para establecer qué grupo armado estaría detrás del ataque. En esta zona tienen presencia estructuras como el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, además del ELN y el Clan del Golfo.

Las operaciones militares continúan en el área para garantizar la seguridad y dar con los responsables.