Buscaremos soluciones: comisario europeo de Clima llegó a Colombia a impulsar transición energética

Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, Cero Neto y Crecimiento Limpio de la Unión Europea, quien llegó a Colombia para impulsar la transición energética global, pasó por los micrófonos de 6AM W y habló de su visita en el país que se da en un momento clave para la acción climática global.

Hoekstra participará en la primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles (TAFF, por sus siglas en inglés), que se celebra en Santa Marta y es coorganizada por Colombia y los Países Bajos.

En referencia a este, afirmó que es un encuentro muy importante para asegurarse de tener alternativas a los combustibles fósiles. Según dijo, ese es el principal objetivo de esta reunión y también buscar soluciones conjuntas, por lo que resalta la importancia de tener encuentros como este.

En cuanto a la transición energética, afirmó que es importante que Colombia haya logrado en poco tiempo una coalición de esos países que tienen la voluntad en América Latina, en Europa, en África, en Asia, para trabajar juntos y unidos con el objetivo de hacer más por la acción climática.

“Colombia lo ha hecho de una manera rápida después de la COP en Brasil, o sea, hace unos meses, y espero que sea el primer paso para tener, una travesía mucho más larga para lograr combatir o buscar alternativas más bien a los combustibles fósiles con opciones más renovables”, dijo.

Sin embargo, afirmó que va a ser un viaje largo, debido a que no es fácil tener el control de la industria pesada, al igual que el plástico.

“Esta crisis que se vive el problema muestra que no solo es el clima sino la vulnerabilidad que muchos países tienen por depender de la importación del petróleo y gas. Es una alerta para luchar por el clima, pero también mostrarle a los países que no solo se puede depender de esto”, dijo.