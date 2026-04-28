Denuncian peleas callejeras de domiciliaros en el norte de Bogotá

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, denunció que, en inmediaciones al parque de la calle 93, se consolidó un foco recurrente de peleas callejeras a plena luz del día, protagonizado por un grupo de domiciliarios presuntamente vinculados a la plataforma digital Rappi, lo que representa una alteración al orden público.

De acuerdo con la información del cabildante, más de 30 personas se reúnen de manera periódica y repetitiva los martes, jueves y domingos para protagonizar enfrentamientos físicos en plena vía pública.

Estos hechos ocurren a la vista de residentes y familias del sector, incluso en horarios con presencia de menores de edad, lo que ha generado un ambiente de temor entre los habitantes.

La comunidad advirtió que esta dinámica persiste pese a la presencia ocasional de la Policía. Además, residentes de edificios cercanos señalan que, además de las riñas, se registró un aumento en los robos y en episodios de intimidación. Denuncian ataques colectivos por parte de motociclistas contra conductores que ingresan a parqueaderos o circulan por la zona.

También reportan amenazas contra quienes decidieron denunciar estos hechos, lo que agrava la percepción de desprotección institucional.

Ante este panorama, el concejal solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán priorizar esta problemática como un asunto estructural de la ciudad. Es por eso que, planteó la necesidad de abrir una mesa de trabajo con las plataformas de domicilios para establecer reglas claras, garantías laborales y responsabilidades frente al comportamiento de sus colaboradores.

Finalmente, Quintero concluyó que Bogotá enfrenta un punto de inflexión. Advierte que, sin acciones coordinadas entre el Distrito, en especial la secretaría de gobierno, las alcaldías locales las empresas y la ciudadanía, persistirá un escenario de conflictividad en el espacio público.