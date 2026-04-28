Séptima prórroga al contrato de cámaras de videovigilancia LPR en Bogotá

El concejal de Bogotá, Oscar Ramírez Vahos lanzó una nueva denuncia ante la aprobación de otra prórroga, la número siete, al contrato de cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento de placas vehiculares.

“Esta nueva prórroga de cuatro meses es injustificable. Lo que estamos viendo es inaceptable: un contrato incumplido, sin resultados, colmado de irregularidades, al que le siguen ampliando los plazos;el mundo al revés: premian el incumplimiento con más tiempo y mientras tanto Bogotá está sumida en múltiples actos de inseguridad”, señaló Vahos.

De acuerdo con el cabildante, a la fecha, la Secretaría de Seguridad tan solo ha ejecutado el 67% de los recursos ($9.635 millones) y apenas ha instalado 90 de las 200 cámaras LPR contratadas. El plazo de ejecución pasó de 182 a 844 días, acumulando una nueva prórroga a las seis ya otorgadas, lo que profundiza las dudas sobre la viabilidad del contrato.

Para el concejal Vahos, la aprobación de esta nueva prórroga que va hasta el 27 de agosto no solo es inconveniente, sino que podría configurar graves irregularidades como un posible detrimento patrimonial, al prolongar un contrato con múltiples demoras e incumplimientos en los cronogramas.

Debido a estas presuntas irregularidades de planeación y ejecución, ya la Procuraduría abrió investigación disciplinaria, luego de realizar la indagación previa pertinente sobre este contrato que compromete $14.339 millones del presupuesto para seguridad, y sobre el cual la Secretaría de Seguridad aún no impone las debidas sanciones al contratista como correspondería.