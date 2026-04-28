Fue capturado un hombre armado en un velorio: tenía 5 cédulas en su poder

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a un hombre que mientras estaba en un velorio tenía un arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la localidad de Barrios Unidos, exactamente en el barrio San Fernando Occidental.

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La central de radio alertó a la patrulla de vigilancia sobre la presencia de varias personas en actitud sospechosa a las afueras de una iglesia. Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano que intentó evadir el procedimiento, por lo que fue abordado de manera inmediata.

Durante el registro está persona fue sorprendida portando de manera ilegal un revólver y cinco cédulas de ciudadanía. Cabe mencionar que este sujeto presenta antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

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Por tal motivo, fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. “La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la tranquilidad, a través de la línea 123”, dice la institución.