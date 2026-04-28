Asesinaron a rabino en Bogotá: Comunidad judía lo había reportado como desaparecido. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

La senadora del partido Colombia Justa Libre, Lorena Ríos, confirmó a través de un comunicado el asesinato del rabino, Nuchem Yisrael Eber, de 51 años, que estaba de visita por unos días en el país.

“Levanto mi voz con firmeza exigiendo justicia, exigiendo que este crimen no quede en la impunidad, exigiendo a las autoridades una investigación rigurosa, transparente y eficaz que permita identificar, judicializar y sancionar a los responsables con todo el peso de la ley”, escribió la congresista.

De acuerdo con Ríos, el rabino estaba de visita en el país por unos días y fue encontrado muerto.

Envió sus sentidos pésame a los familiares de Nuchem Yisrael Eber y a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia.

Desde Medicina Legal confirmaron que recibieron el cuerpo del extranjero el pasado 22 de abril y lograron su identificación seis días después gracias a los registros odontológicos que aportaron sus familiares a través de la Embajada de Estados Unidos.