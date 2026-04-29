Alfredo Arias luego de la derrota de Junior: “No podemos dar la ventaja de jugar con uno menos”

Junior no logró sumar en su visita a Perú y cayó 2-0 ante Sporting Cristal en el marco de la Copa Libertadores, en un partido que quedó condicionado desde muy temprano por la expulsión de Jermain Peña.

El defensor vio la tarjeta roja al minuto 22′ tras cometer una falta, al impactar con un codazo a un jugador de Sporting Cristal, dejando a su equipo con diez hombres durante la mayor parte del compromiso. A partir de ese momento, el desarrollo del juego cambió por completo, obligando al conjunto barranquillero a replegarse y resistir ante la presión del equipo peruano.

Tras el encuentro, el entrenador uruguayo hizo un ejercicio de autocrítica, señalando la expulsión como un punto determinante en el resultado.

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“La autocrítica, es que no puedes quedar con un jugador menos en una competencia como está y de ir de visita no podemos hacer esa tonteria. Hay que mirar para adelante, corregir y seguir”.

A pesar de la desventaja numérica, el técnico destacó la actitud de sus jugadores, quienes, según su análisis, compitieron hasta el final e incluso tuvieron opciones para igualar el marcador.

“Siempre estuvimos en partido, aun quedando en desventaja en el marcador y con 10 hombres tuvimos el empate y no lo pudimos concretar. Es muy difícil en el fútbol de hoy día jugar con un jugador menos”.

El desgaste físico también fue un factor clave, teniendo en cuenta el tiempo prolongado que el equipo disputó el partido en inferioridad.

“Estuvimos casi 81 minutos con un jugador menos. No es fácil, mis jugadores fueron valientes, se entregaron enteros, estoy muy orgulloso de su desempeño en esa desigualdad que se planteó en el partido y ellos la afrontaron. El rival encontró los goles, mérito de ellos, y nosotros no concretamos los nuestros cuando tuvimos la oportunidad”.

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Finalmente, el entrenador dejó claro que, pese al resultado adverso, el equipo mantiene la esperanza de revertir la situación en el grupo y avanzar de fase.

“Tenemos partidos por delante en este mismo grupo de la Copa Libertadores, mientras tengamos chance, vamos a tener la esperanza y la ilusión, y en medio tenemos el campeonato local, en el cual clasificamos hace dos fechas y vamos a esperar el sorteo de los mata mata para ver cómo nos toca. De esto se sale levantando la cabeza y yendo para adelante” concluyó el estratega uruguayo.