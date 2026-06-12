¿Cuándo debuta Tim Payne en el Mundial 2026? Fecha, hora y cómo ver el estreno del jugador más viral. Getty Images / Eddie Keogh - The FA

Hace menos de un mes, el futbolista neozelandés Tim Payne era uno de los participantes menos conocidos del Mundial 2026; hoy, tiene más seguidores en Instagram (5,6 millones) que la cantidad de habitantes en su país (5,3 millones).

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Tim Payne se ha convertido en una sensación de las redes sociales, al punto en que los seguidores del mundo del fútbol se han volcado masivamente a seguir su preparación y la de su selección, los ‘All Whites’ de Nueva Zelanda, en su tercera cita mundialista.

¿Cuándo debuta Tim Payne en el Mundial 2026 y cómo verlo en Colombia?

Tim Payne es el capitán y uno de los titulares habituales de la selección de Nueva Zelanda que dirige el técnico inglés Darren Bazeley, como se hizo evidente en los últimos amistosos ante Haití (derrota 4-0) e Inglaterra (derrota 1-0).

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Así las cosas, se espera que el lateral derecho de 32 años, que juega para el Wellington Phoenix, haga parte del estreno de su selección ante Irán el próximo 15 de junio de 2026, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) como parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En Colombia se podrá ver la transmisión del partido a través de la señal de televisión cerrada de DSports o a través de la plataforma de streaming DGO.

¿Cómo es el fixture de Nueva Zelanda en el Mundial 2026?

Además de Nueva Zelanda y la República Islámica de Irán, el grupo G del Mundial 2026 lo integran dos selecciones muy competitivas como lo son Egipto y Bélgica.

Nueva Zelanda nunca ha ganado un encuentro en mundiales y para lograrlo en 2026 contará con los siguientes partidos:

Lunes 15 de junio, Los Ángeles: Irán vs. Nueva Zelanda, 8.00 p. m.

Irán vs. Nueva Zelanda, 8.00 p. m. Domingo 21 de junio, Vancouver: Nueva Zelanda vs. Egipto, 8:00 p. m.

Nueva Zelanda vs. Egipto, 8:00 p. m. Viernes 26 de junio, Vancouver: Nueva Zelanda vs. Bélgica, 10:00 p. m.

¿Por qué es famoso Tim Payne?

Hasta hace unas semanas, Tim Payne fue considerado por el creador de contenido argentino Valen Scarsini como el jugador menos conocido entre todas las selecciones del Mundial 2026 con menos de 5.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

La investigación del influencer hacía parte de un reto viral en el que invitó a las personas a seguir masivamente al jugador neozelandés. La movilización en redes fue tal que en menos de un mes Payne superó los 5 millones de seguidores.

El fenómeno de Tim Payne no se trata solamente de cifras, puesto que los usuarios en redes sociales hoy alientan decididamente al jugador, teniendo el efecto colateral de darle una visibilidad inusitada a Nueva Zelanda entre el público latinoamericano.

¿Dónde ha jugado Tim Payne?

En cuanto a lo futbolístico, se trata del debut en mundiales con la selección absoluta para Tim Payne, que comenzó su carrera en 2010 como parte de las inferiores del Auckland City.

Siendo juvenil, disputó el Mundial Sub-20 de Colombia en 2011, jugando la fase de grupos en Cali. Un certamen en el que compartió con figuras como James Rodríguez, Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Casemiro, entre otros.

En el ámbito internacional, Tim Payne jugó en las reservas del Blackburn Rovers en Inglaterra y tuvo un paso por el Portland Timbers de la MLS, antes de regresar al fútbol local de su país.