Canadá vs Bosnia: ¿Cuándo y a qué hora empieza el partido inaugural del Grupo B del Mundial 2026?

Canadá vs Bosnia y Herzegovina: ¿Cuándo empieza el Grupo B del Mundial 2026?. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alex Pantling - FIFA

¡Sigue su curso la Copa del Mundo! El turno del Grupo B llega este viernes 12 de junio con el debut de otra anfitrina: Canadá. El cuadro norteamericano iniciará su camino en el BMO Field frente a una de las sorpresas del certamen, Bosnia y Herzegovina.

El conjunto europeo accedió al Mundial 2026, luego de haber derrotado a Italia en el repechaje. A pesar de haber igualado en tiempo reglamentario, los comandados por el mítico Edin Dzeko se impusieron con un abultado 4-1 en la tanda de penales.

Así fue como ambos seleccionados quedaron instalados en la misma zona junto a Suiza y Qatar. Grupo sumamente parejo con selecciones de nivel parejo, aunque los canadienses podría sacar provecho de su localía.

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¿Cuándo y a qué hora empieza el partido Canadá vs Bosnia del Grupo B en el Mundial 2026?

Canadá se enfrentará con Bosnia y Herzegovina el viernes 12 de junio, a partir de las 2 de la tarde (hora colombiana). Este partido, que marcará el inicio del Grupo B, se llevará a cabo en el BMO Field de la ciudad de Toronto.

Recuerde que la transmisión de este partido la podrá seguir en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto EN VIVO lo tendrá en ela página web de Caracol Deportes.

Los norteamericanos vienen de vencer a Uzbekistán, rival de la Selección Colombia en el Grupo K, por un resultado de 2-0, mientras que después igualaron 1-1 ante Irlanda. Respecto a los bosnios, igualaron a cero (0-0) con Macedonia y a uno (1-1) con Panamá.

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