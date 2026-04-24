Clínica General del Norte reconoce retrasos en pagos a especialistas

La Clínica General del Norte, en Barranquilla, reconoció retrasos en los pagos a especialistas, en medio de una creciente crisis laboral que ya comienza a afectar la prestación de servicios médicos, especialmente en el área quirúrgica.

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A través de un comunicado oficial, la institución confirmó que existen demoras en el pago a algunos profesionales de la salud, aunque aseguró que la atención a pacientes no está en riesgo. Según la clínica, las cirugías urgentes y hospitalarias continúan desarrollándose con normalidad, mientras que algunos procedimientos electivos han sido suspendidos de manera temporal.

La entidad atribuyó esta situación al incumplimiento en los pagos por parte de las EPS y otras entidades responsables del sistema, cuya cartera asciende a 441 mil millones de pesos, con una antigüedad promedio de 261 días. Pese a ello, indicó que avanza en la normalización progresiva de los pagos y en acuerdos con especialistas y proveedores.

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El Colegio Médico del Atlántico, junto a otras organizaciones sindicales, han coincidido en la existencia de una crisis laboral y asistencial dentro de la institución, derivada precisamente de estos retrasos en honorarios.

El impacto ya es evidente en la operación médica. Según el gremio, la clínica pasó de realizar entre 60 y 80 cirugías diarias a apenas entre 6 y 10, concentrándose principalmente en procedimientos de urgencia.

Además, se ha registrado una disminución significativa en el número de anestesiólogos activos, pasando de más de 20 profesionales a solo cinco o seis, lo que ha limitado la capacidad quirúrgica del centro asistencial.

El Colegio Médico también señaló que los retrasos en pagos podrían alcanzar entre tres y cuatro meses, situación que ha llevado a algunos especialistas a suspender actividades, agravando aún más la prestación del servicio.

En este escenario, el gremio hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para intensificar la vigilancia sobre las instituciones con moras prolongadas, mientras mantiene seguimiento permanente a la situación y ofrece respaldo a los profesionales afectados.