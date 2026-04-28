Sindicatos piden a Gette priorizar impagos en seguridad social en su regreso a la Uniautónoma

Con un ambiente cargado de expectativa fue recibida Silvia Gette en su regreso a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, señalaron los trabajadores, quienes ya tienen claras las principales exigencias que llevarán a la nueva administración.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Así lo expresó Nelson Martelo, docente de planta y presidente del sindicato SINPAEC-UAC, quien explicó que existen retrasos en pagos de seguridad social, afectando la atención de salud y la pensión de empleados.

Según el sindicato, muchos empleados han dejado de recibir subsidios educativos y auxilios familiares, afectando directamente su bienestar.

“Tenemos compañeros que están por pensionarse y les están dando 100 en 200 semanas, por lo que algunos incluso están dejando de cumplir requisitos en el tema de de los beneficios de la caja de compensación para los auxilios universitarios y educativos”, argumentó Martelo.

Finalmente, el líder sindical reiteró la disposición de los trabajadores para aportar a la recuperación institucional.