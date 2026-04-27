En video: “Vamos a recuperar la Universidad”, Silvia Gette tras tomar posesión de la Uniautónoma

Después de 13 años, las puertas de la Universidad Autónoma del Caribe se abrieron este lunes para que Silvia Gette retome como rectora de esta institución, luego de que el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Barranquilla rechazara una acción de tutela presentada por el Ministerio de Educación la cual buscaba anular un fallo del 8 de abril de 2026 que había restituido sus derechos y le permitía volver a la dirección de la institución.

Gette expresó que este regreso representa la culminación de una larga espera. “Es un momento de mucha emoción. Han sido trece años esperando poder volver a esta casa. Espero que, con el apoyo de empleados, sindicatos y estudiantes, podamos sacar adelante la universidad y recuperar lo que alguna vez logramos”, afirmó.

¿Cómo encuentra la Universidad?

La rectora señaló que, por ahora, su prioridad será conocer el estado actual de la institución antes de tomar decisiones. “Acabo de llegar, primero debemos reunirnos, hablar y entender cómo está la universidad. No conozco aún la situación completa, así que debemos evaluar todo con calma”, indicó, dejando abierta la posibilidad de futuros cambios.

Finalmente, Gette destacó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la universidad y recuperar la confianza de la comunidad académica. “Entre todos tenemos que levantar la institución y devolverle la credibilidad. Ese es el objetivo principal en esta nueva etapa”, concluyó.