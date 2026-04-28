Santander ha inviertido $20 mil millones en seguridad y alista sistema para Migración Colombia

El dispositivo, conocido como “ojo biónico”, permitirá agilizar controles y detectar irregularidades en el ingreso de personas.

La Gobernación de Santander confirmó que ha destinado más de 20 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de la fuerza pública en el departamento, como parte de las estrategias para mejorar la seguridad en la región.

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“Al día de hoy hemos generado inversiones por más de 20.000 millones de pesos”, señaló el director de Seguridad y Convivencia, Douglas Arenas.

Dentro de estas acciones, se anunció la próxima entrega de un sistema de reconocimiento visual para Migración Colombia en el aeropuerto, conocido como “ojo biónico”, que ya se encuentra listo para su implementación.

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“Esto va a generar que el paso de las personas que ingresan de otros países sea mucho más rápido… y si se presenta alguna anomalía, las autoridades pueden actuar rápidamente”, explicó el funcionario.

Este sistema permitirá agilizar los controles migratorios y fortalecer la verificación de personas en uno de los principales puntos de ingreso al departamento.