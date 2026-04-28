Podcast ‘Oír para Ver’: Cinco años de lucha, resistencia, verdad y justicia por el Estallido Social

Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda Pérez, quien un mes después de haberse iniciado el “Estallido Social”, resulto muerto el 28 de mayo de 2021 de un tiro de fusil.

Este 28 de abril de 2026 se cumple el quinto aniversario del “Estallido Social”, en donde Cali fue el epicentro de las protestas en Colombia.

Fueron 16 jóvenes los que murieron en la Comuna 20, ladera occidental de Cali durante estas protestas.

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Ese hecho marco un antes y un después, no solo en la Capital del Valle, sino en el país.

Son muchas las voces que siguen pidiendo justicia, por estos jóvenes de Siloé muertos y por las 113 personas que fallecieron en 2021 en Colombia por estas protestas.

“Recordaremos a nuestros seres hasta el último aliento”, así lo dice Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda Pérez, quien un mes después de haberse iniciado el “Estallido Social”, resulto muerto el 28 de mayo de 2021 de un tiro de fusil que lo alcanzó en la Glorieta de Siloé. Tenía solo 24 años y era padre de una niña.

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