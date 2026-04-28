Otro adulto mayor fue secuestrado en la provincia de Ocaña, Norte de Santander
El hecho se presentó sobre la vía Ocaña - Aguachica.
Norte de Santander
Este martes 28 de abril se presentó un nuevo caso de secuestro al norte del departamento, en límites con el Cesar. La víctima es un adulto de 75 años identificado como José Said Pérez.
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Según se pudo conocer, hombres armados salieron al paso del vehículo donde se movilizaba Pérez, lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido.
El hecho se presentó sobre la vía que comunica a Ocaña con Aguachica - Cesar, eje vial sobre el cual se han cometido varios secuestros, hurtos y homicidios por parte de grupos armados.
“Ministro Pedro Sánchez, en menos de diez días han secuestrado a tres ocañeros. Dos a escasos metros del batallón y hoy uno en la vía Ocaña - Aguachica. ¿Qué pasó? ¿No hay medidas? ¿No hay seguridad? Les quedó grande cuidar esa vía", fue el fuerte mensaje que envío Jorge Bohórquez, personero de Ocaña al gobierno nacional, a través de la red social X.
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Además, frente a este nuevo caso de secuestro hay gran preocupación teniendo en cuenta que la víctima debe tomar diariamente medicamentos de control.
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Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...