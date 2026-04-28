Más de 900 familias afectadas por lluvias mantienen en alerta roja a Tibú, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las intensas lluvias que se registran en Norte de Santander continúan generando emergencias en el municipio de Tibú, donde ya se reportan más de 900 familias afectadas, según el más reciente balance entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con John Jairo Martínez, apoyo de esta dependencia, el censo que se adelanta desde el pasado 15 de abril ya alcanza las 868 familias damnificadas, cifra que sigue en aumento con los nuevos reportes que llegan desde las veredas.

Solo en el sector de Tres Bocas, una de las zonas más críticas, ya se contabilizan más de 100 familias afectadas, lo que eleva el consolidado a cerca de 970.

“Estamos trabajando en eso desde el día 15 de abril; al día de hoy hay 868 familias. Ahorita acá en Tres Bocas estamos reportando ya 102 familias, o sea, tendríamos un aproximado de 970 familias”, explicó Martínez a Caracol Radio.

Entre los puntos más afectados se encuentran Villa del Carmen, La Llana, Campo 2 y la vereda Tres Bocas, donde la creciente del río Tibú y el río San Miguel ha generado inundaciones recientes.

Aunque hasta el momento no se reporta desbordamiento total en algunos sectores, las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo latente.

“En estos momentos estaba el río Tibú con el río San Miguel inundando la vereda Tres Bocas. El municipio se encuentra en alerta roja debido al comportamiento de los afluentes”, indicó el funcionario.

Las lluvias también han golpeado fuertemente la producción agrícola, especialmente en la zona 2, donde se reportan pérdidas en cultivos de yuca, plátano, cacao y palma, afectando directamente el sustento de las familias campesinas.

Frente a esta situación, desde la administración municipal se adelantan gestiones para atender la emergencia, aunque reconocen que la magnitud de las lluvias ha dificultado la respuesta inmediata.

“Hemos estado tratando de gestionar apoyo a la Gobernación y el alcalde ha estado atento, intentando mitigar un poco la situación”, señaló Martínez.

Asimismo, se espera la llegada de ayudas humanitarias en los próximos días, las cuales serán priorizadas para las comunidades más afectadas mientras avanza el censo total de damnificados.