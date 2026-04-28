Crece alerta por lluvias en Norte de Santander

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander entregaron un nuevo balance de la temporada de lluvias en la región y donde se observa un aumento en el número de emergencias.

Desde la Secretaria de Unidad de Gestión de Riesgos su director William Vera manifestó que “tenemos un aumento de novedades teniendo en cuenta la intensidad de las lluvias, las amenazas de riesgo por fenómenos de remoción en masa, y situaciones que los alcaldes están evaluando donde los caudales de quebradas se han desbordado y han causado daños”.

Indicó el funcionario que esto ha generado a elevar los niveles de alerta amarilla a naranja y en algunos casos los alcaldes han adoptado alertas rojas, como por ejemplo el sur del departamento.

Indicó que frente a los más recientes anuncios del Ideam, se han entregado nuevas recomendaciones a los comités locales de atención de desastres.

En la actualidad, más de 27 municipios de la región han reportado emergencias por la temporada de lluvias, en el oriente del país.