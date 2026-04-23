Otro secuestro en la región del Catatumbo

Norte de Santander

Un comerciante tibuyano es otra de las víctimas del secuestro que sacude a Norte de Santander, y que eleva a seis el número de personas afectadas en menos de una semana.

Los hechos según las autoridades civiles se habrían presentado cuando la víctima identificada como Edison Balaguera Gamboa quien habría sido citado por un grupo armado a la zona rural del municipio de Tibú.

Trascendió que la víctima fue citada en el corregimiento de Campo Dos y posteriormente fue sacada de la zona por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Las autoridades investigan si se trata de un secuestro extorsivo que tendrían como fin exigir a la familia del comerciante la suma de dos mil millones de pesos para dejarlo en libertad.

Norte de Santander hoy es el departamento más golpeado por este delito que ha afectado especialmente a los habitantes de la Provincia de Ocaña y el Catatumbo.