Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 abr 2026 Actualizado 00:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

MinAmbiente aplaza mesas de concertación del páramo de Santurbán por temporada de lluvias

Las reuniones serán reprogramadas cuando existan condiciones seguras para su realización.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidió aplazar las mesas de concertación del proceso de delimitación del páramo de Santurbán debido a la actual temporada de lluvias.

La medida responde a las condiciones climáticas adversas que se registran en la región y al riesgo que representan para la movilidad, la seguridad y el bienestar tanto de las comunidades como de los equipos técnicos que participan en estas jornadas.

Contexto: IDEAM alerta lluvias y probabilidad de inundaciones: pronóstico del clima del 27 al 30 de abril

Las reuniones estaban programadas en municipios como Salazar de las Palmas, Cúcuta y Arboledas, y hacen parte del proceso participativo para avanzar en la delimitación del páramo Santurbán-Berlín. Pues, se buscaban avanzar en la concertación con las comunidades.

Lea también: Joven murió arrastrado por la creciente en Santander, tras el desbordamiento del río Carare

De acuerdo con el IDEAM, se mantiene una alta probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en varias cuencas, situación que en los últimos días ha generado afectaciones en vías y zonas rurales, dificultando el acceso a los territorios.

El Ministerio indicó que las mesas serán reprogramadas una vez se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir