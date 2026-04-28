MinAmbiente aplaza mesas de concertación del páramo de Santurbán por temporada de lluvias

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidió aplazar las mesas de concertación del proceso de delimitación del páramo de Santurbán debido a la actual temporada de lluvias.

La medida responde a las condiciones climáticas adversas que se registran en la región y al riesgo que representan para la movilidad, la seguridad y el bienestar tanto de las comunidades como de los equipos técnicos que participan en estas jornadas.

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Las reuniones estaban programadas en municipios como Salazar de las Palmas, Cúcuta y Arboledas, y hacen parte del proceso participativo para avanzar en la delimitación del páramo Santurbán-Berlín. Pues, se buscaban avanzar en la concertación con las comunidades.

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De acuerdo con el IDEAM, se mantiene una alta probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones en varias cuencas, situación que en los últimos días ha generado afectaciones en vías y zonas rurales, dificultando el acceso a los territorios.

El Ministerio indicó que las mesas serán reprogramadas una vez se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo.