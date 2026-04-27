Joven murió arrastrado por la creciente en Santander, tras el desbordamiento del río Carare

Una grave emergencia se registra en el Magdalena Medio santandereano, donde varias veredas y corregimientos de municipios como Cimitarra, Landázuri y Puerto Parra permanecen completamente inundados tras las intensas lluvias de las últimas horas y el desbordamiento de ríos.

En medio de estas emergencias en Puerto Araujo, centro poblado del municipio de Cimitarra, un joven identificado como Juan Camilo Zapata, perdió la vida cuando, según testigos, se encontraba trasladando ganado hacia una zona segura ante el aumento del nivel de las aguas.

“Desafortunadamente fallece un campesino, quien haciendo actividades propias del cuidado del ganado, sufre un accidente y fallece en ese momento. De igual forma se vienen presentando inundaciones especialmente en el municipio de Bolívar y Cimitarra, producto del desbordamiento del río Carare y del río Opón”, señaló Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres en Santander.

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Según el relato de algunos compañeros de Juan Camilo Zapata, el hecho ocurrió en el sector conocido como las vegas del río Guayabito, donde los sectores de ganadería permanecen inundados. “Él se movilizaba a caballo cuando perdió la estabilidad y cayó a las aguas”, relataron algunos trabajadores de la zona, quienes minutos después lograron recuperar el cuerpo.

Sánchez, Confirmó que cerca de 400 familias están damnificadas, con afectaciones por pérdidas de electrodomésticos, cultivos y ganado. Algunas comunidades permanecen sin agua potable, sin servicio de energía y con dificultades para abastecerse. Autoridades continúan el censo de familias afectadas y pérdidas económicas en estos municipios.

“Le pedimos a la comunidad en general tener todas las precauciones necesarias. Seguimos en articulación con cada uno de los consejos municipales de gestión del riesgo para hacer la caracterización de las familias afectadas y la evaluación de los daños”, precisó el funcionario.