JEP llama a reconocer responsabilidad a 20 exfarc por 863 crímenes asociados a reclutamiento

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, llamó a reconocer responsabilidad a 20 exintegrantes de las Farc por 863 crímenes de guerra asociados a casos de reclutamiento de menores. Los comparecientes pertenecieron a estructuras regionales de las extintas Farc como los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe y Magdalena Medio donde ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en el reclutamiento de menores.

¿Quiénes son los exfarc llamados por la JEP?

Por su liderazgo regional o por su participación determinante, son considerados máximos responsables regionales en la comisión del patrón de reclutamiento y utilización de niños, incluidos menores de 15 años.

Fabián Ramírez Cabrera, también conocido como ‘Fabián Ramírez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1993 a 2013.

Rodolfo Restrepo Ruiz, también conocido como ‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 1998 y del Bloque Oriental de 2000 a 2009.

Ángel Alberto García Sánchez, también conocido como ‘Hernán Benítez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2009 a 2016.

Álvaro Guazá Carabalí, también conocido como ‘Kunta Kinte’, quien fue coordinador interfrentes de los frentes 7,27, Combatientes del Yarí, 42 y 43 del Bloque Oriental, de 2012 a 2016.

Darío Lee Díaz, también conocido como ‘Robledo’ o ‘Tatareto’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2007 a 2016.

Floresmiro Burbano, también conocido como ‘Martín Corena’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1996 a 2016.

Erasmo Traslaviña Benavides, también conocido como ‘Jimmy Guerrero’, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio.

Pedro Trujillo Hernández, también conocido como ‘Alberto Muñoz’, ‘Alberto Cancharina’ o ‘Cancharina’ y quien fue coordinador de la Unidad Centro y Sur, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio.

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Jairo Reinaldo Cala Suárez, también conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’, quien fue coordinador de la Unidad del Bloque Magdalena Medio.

Luis Óscar Úsuga Restrepo, también conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 2016.

Martín Cruz Vega, también conocido como ‘Rubín Morro’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 2003 a 2014.

Jesús Mario Arenas Rojas, también conocido como ‘Marcos, Marcos Urbano’, ‘El barbado’ u ‘Osama’, quien fue comandante de la coordinación interferentes conocida como El Bloquecito.

Abelardo Caicedo Colorado, también conocido como ‘Solís Almeida’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1993 a 2016.

Gilberto de Jesús Giraldo David, también conocido como ‘Aldemar Altamiranda’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1994 a 2006.

Luis Eduardo Rayo, también conocido como ‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 1997 a 2001 y durante 2015.

Henoc Capera Trujillo, también conocido como ‘Giovany Castro’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 2002 a 2014.

Elmer Caviedes, también conocido como ‘Albeiro Córdoba’, quien fue comandante del Frente 44 del Bloque Oriental de 1994 a 2012.

Jerminson Álvaro Noreña Camargo, también conocido como ‘Irson Cordoba’, quien perteneció al Frente 40 del Bloque Oriental de 1994 a 2006, en donde desempeñó funciones de orden público, inteligencia y educación.

Gustavo Gómez Urrea, también conocido como ‘Víctor Mejia Jecho’, quien fue comandante del Frente 15 del Bloque Sur de 1996 a 2009.

Álvaro García Velandia, también conocido como ‘Flaminio’, quien perteneció al Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de 1986 a 2016, en funciones continuas de organización de masas por tres décadas.

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¿Qué sigue en la investigación?

Con esta decisión de la JEP los 20 exintegrantes de las Farc tendrán 30 días para decidir si reconocen o no su responsabilidad. Si reconocen, el proceso continuará por la vía dialógica que conduce a la imposición de sanciones propias, que no significa cárcel, sino el desarrollo de proyectos restaurativos.

Quienes no decidan reconocer su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación que decidirá si los acusa o no ante el Tribunal para la Paz. De ser vencidos en juicio, podrán enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

Recordemos que en este caso 07 de reclutamiento de menores la JEP ha identificado 18.677 víctimas de este delito en Colombia.