Jennifer Pedraza denuncia nuevos títulos irregulares del fundador de la San José, Francisco Pareja

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció este lunes nuevas presuntas irregularidades en la Fundación de Educación Superior San José y aseguró que su fundador y actual representante legal, Francisco Pareja, habría obtenido dos títulos académicos sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

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Según Pedraza, Pareja fue designado en noviembre de 2020 como presidente de la Asamblea de Asociados, cargo que también lo convertía en representante legal de la institución, pese a que no acreditaba un título profesional, condición requerida para ejercer esa función.

La congresista afirmó que, posteriormente, Pareja consiguió en solo tres semestres dos diplomas expedidos por la misma institución: uno como tecnólogo en Gestión Empresarial en diciembre de 2021 y otro como profesional en Administración de Empresas en julio de 2022.

“Los dos títulos de Pareja son ilegales. La San José lleva al menos cuatro años emitiendo títulos irregulares, no son casos aislados”, señaló Pedraza al presentar los documentos que, según dijo, respaldan la denuncia.

La representante sostuvo además que el hoy directivo no habría presentado las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro, requisitos obligatorios para optar por esos grados académicos.

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Pedraza también cuestionó al Ministerio de Educación Nacional por, según ella, conocer desde 2020 las anomalías y no adelantar acciones oportunas. “El Ministerio sabía y no hizo nada para evitarlo. Esta negligencia raya en la complicidad”, afirmó.

En otro de sus señalamientos, la congresista indicó que Pareja también habría asegurado ser ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, título que —según manifestó— no figura en los registros correspondientes.

Las revelaciones se conocen días después de que el nuevo rector de la institución, Carlos Eduardo Pulido, calificara el caso de los títulos de Juliana Guerrero como “un hecho aislado”. Pedraza insistió en que se trataría de una práctica sistemática dentro del centro educativo.