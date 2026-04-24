Pedraza alerta por fusión Tigo-Movistar y advierte “privatización” de las telecomunicaciones

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza cuestionó la fusión entre Tigo y Movistar, al advertir que esta operación consolidaría la privatización de la participación estatal en el sector de telecomunicaciones.

Según la congresista, con esta transacción se concreta la venta de lo que quedaba de Telecom, específicamente el 33% en Movistar. Además, aseguró que la decisión, autorizada por el presidente Gustavo Petro, configura un duopolio que podría impactar la libre competencia.

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“Se consolida la privatización de lo último que nos quedaba a los colombianos de Telecom (el 33% de Movistar). El presidente Gustavo Petro se lo vendió a Tigo (Millicom) cuando autorizó la fusión de Tigo con Movistar, consolidando un duopolio en telecomunicaciones”, afirmó Pedraza.

La representante también señaló que, a su juicio, este proceso contradice el discurso del Gobierno frente a la defensa de lo público. “Sus discursos en contra de la privatización de telecom se cayeron por su propio peso cuando este gobierno los transó a cambio de $850.000 millones en año electoral”, agregó.

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En ese sentido, hizo un llamado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que ejerza vigilancia sobre los recursos involucrados en la operación. “Le pido a la @CRG_Colombia que le siga el paso a cada peso que entre. El patrimonio público no puede terminar financiando campañas”, concluyó.

Pedraza insistió en que se debe garantizar la protección del patrimonio público y la transparencia en este tipo de decisiones que impactan el mercado de las telecomunicaciones en el país.