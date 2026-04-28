Iván Ramiro Sosa conquista la tercera etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a Turquía
El pedalista colombiano brilló en los 132.7 kilómetros entre Marmaris y Kiran.
Iván Ramiro Sosa es el nuevo líder de la Vuelta a Turquía 2026, luego de imponerse con categoría en la tercera etapa del certamen, la cual constó de de un recorrido de de 132.7 kilómetros entre Marmaris y Kiran.
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Sosa ganó la fracción con 9 segundos de ventaja sobre el australiano Sebastian Berwick, del Caja Rural-Seguros RGA, y 15 respecto al francés Nicolas Breuillard, del TotalEnergies.
El nacido en Pasca, Cundinamarca, lanzó un ataque en la ascensión final, a 4,8 kilómetros de la meta, y se marchó en solitario para hacerse con el triunfo y con el liderato.
Sosa, de 28 años, que encabeza la clasificación general con 13 segundos de margen respecto a Berwick y 21 sobre Breuillard, consiguió su decimoctava victoria como profesional y la primera desde la Vuelta de Langkawi (Malasia) en 2022, entonces con el equipo Movistar.
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La cuarta etapa de la Vuelta a Turquía se disputará este miércoles entre Marmaris y Fethiye, con 130,4 kilómetros de recorrido.
Clasificación general de la Vuelta a Turquía
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Iván Ramiro Sosa
|Kern Pharma
|10H39′44″
|2.
|Sebastian Berwick
|Caja Rural
|+0′13″
|3.
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|+0′21″
|115.
|Fernando Gaviria
|Caja Rural
|+24′37″
|126.
|Juan Guillermo Martínez
|Picnic PostNL
|+25′39"