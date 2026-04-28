Iván Ramiro Sosa conquista la tercera etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a Turquía. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Iván Ramiro Sosa es el nuevo líder de la Vuelta a Turquía 2026, luego de imponerse con categoría en la tercera etapa del certamen, la cual constó de de un recorrido de de 132.7 kilómetros entre Marmaris y Kiran.

Le puede interesar: Nuevo récord mundial en maratón: Sebastian Sawe y un registro inhumano

Sosa ganó la fracción con 9 segundos de ventaja sobre el australiano Sebastian Berwick, del Caja Rural-Seguros RGA, y 15 respecto al francés Nicolas Breuillard, del TotalEnergies.

El nacido en Pasca, Cundinamarca, lanzó un ataque en la ascensión final, a 4,8 kilómetros de la meta, y se marchó en solitario para hacerse con el triunfo y con el liderato.

Sosa, de 28 años, que encabeza la clasificación general con 13 segundos de margen respecto a Berwick y 21 sobre Breuillard, consiguió su decimoctava victoria como profesional y la primera desde la Vuelta de Langkawi (Malasia) en 2022, entonces con el equipo Movistar.

Lea también acá: Tadej Pogacar le dedicó el triunfo en Bélgica al colombiano Cristian Muñoz

La cuarta etapa de la Vuelta a Turquía se disputará este miércoles entre Marmaris y Fethiye, con 130,4 kilómetros de recorrido.

Clasificación general de la Vuelta a Turquía