Video: Tadej Pogacar le dedicó el triunfo en Bélgica al colombiano Cristian Muñoz

El mundo del ciclismo ha estado de luto en los últimos días debido al fallecimiento del ciclista colobiano Cristian Muñoz. El pedalista del Team Nu Colombia sufrió un accidente durante una etapa del Tour du Jura en Francia y se complicó.

“Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada”, fue el comuncado del equipo, que posteriormente informó su deceso producto de las complicaciones.

Tadej Pogacar y un gesto para Cristian Muñoz

Pogacar volvió a imponerse en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, superando por 45 segundos al francés Paul Seixas y por 1 minuto 42 segundos al belga Remco Evenepoel. El colombiano Egan Bernal llegó en la quinta casilla con la misma diferencia del tercero.

Pogacar recorrió toda la fracción de 259.5 kilómetros con una cinta negra en su brazo izquierdo, tributo a Cristian Muñoz, quien fue su compañero en el UAE Emirates entre 2019 y 2021. Al momento de cruzar la meta, miró la cinta, se llevó una mano a su pecho y luego señaló al cielo, en un claro gesto de dedicatoria para quien nació en Ventaquemada, Boyacá.

Por su parte, en la cuenta oficial del UAE Team, reconocieron el gesto de Pogacar. “Fue por Cristian, quien será siempre recordado. Un momento especial en Lieja-Bastoña”.

Cristian Muñoz estuvo en Coldeportes Zenú entre 2017-2018, luego pasó por el UAE Team entre 2019 y 2021, pasó por el EPM-Scott de 2022 a 2023 y en el Nu Colombia estaba desde 2024.