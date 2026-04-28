Horóscopo de HOY 28 de abril del Profesor Salomón: Tauro y Leo, presten atención a lo laboral

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes, 28 de abril, y menciona que el número de esta fecha representa la prosperidad, la alianza y la unión.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas prósperas que cuentan con una gran habilidad para realizar negocios, además de que resalta su astucia e inteligencia. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 2158.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros realizarse una cruz en la lengua con miel de abejas, esto con el fin de llamar lo mejor y lo perfecto a su vida.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el azul.

El número es el 4480 .

. La fruta es la pera.

Hacer un sahumerio en su casa.

El código sagrado es el 1190.

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Horóscopo de hoy

Aries

Los astros le vaticinan la posibilidad de que lleguen muchos cambios a su vida próximamente, los cuales deberá tomar con mucha calma para poder adaptarse a ellos y sacarles provecho.

Número: 2350

Tauro

Se le recomienda que preste mucha atención a su apartado laboral, ya que podría estar descuidándolo; además, se le sugiere que tenga cuidado con algunas cosas a las que debe invertir un dinero, esto con el fin de que las deudas no le toquen la puerta.

Número: 7904

Géminis

No se obsesione con el pasado. Lo que no le gustó, lo que le causó daño o felicidad ya en tiempos pretéritos, debe quedar atrás. Céntrese en aquello que puede cambiar y ponga sus esfuerzos para tener buen rédito. Tenga en cuenta que todo proyecto o negocio que quiera concretar será reforzado por los arcanos para que lo cierre de manera satisfactoria.

Número: 4544

Cáncer

Los astros le aconsejan que tenga mucho cuidado con ciertas personas, porque estas cargan con muchas energías negativas y de envidia; además, le sugieren que se vuelva un poco más reservado con sus asuntos y esté atento a su entorno.

Número: 4078

Leo

Los astros le dan dos recomendaciones importantes: la primera es que preste mucha atención a su apartado laboral y la segunda es para su salud; tal vez sea el momento. de que se realice algún chequeo.

Número: 1172

Virgo

Puede que en los siguientes días sucedan una serie de cambios que le podrían traer momentos de alegría y sobre todo de estabilidad.

Número: 2078

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Libra

En el amor viene algo interesante, pues se fortalece o activa todo lo que tenga que ver con la parte emocional.

De igual forma, teniendo en cuenta que es un elemento de aire, se le recomienda quemar palo santo para que ese humo limpie, lleguen nuevos pensamientos, lleguen nuevos vientos.

Número: 3840

Escorpio

Si ha pensado en llevar a cabo algún proyecto, puede que sea el momento adecuado de realizarlo; eso sí, debe ser muy persistente; este factor es crucial para que sus logros se puedan hacer realidad.

Número: 6153

Sagitario

Se vienen nuevos proyectos y pensamientos que le llamarán mucho la atención y que, de llevarlos a cabo con fe, podrán darle un resultado muy especial. También algunos integrantes de este signo tendrán la oportunidad de viajar, por lo que es importante que tomen esta ventana para renovar sus energías.

Número: 8166

Capricornio

Si ha pensado en adquirir algo referente a finca raíz, puede que sea el momento adecuado, pero también es el tiempo que se conecte más con su familia y, si tiene alguna rencilla, es óptimo que la solucione próximamente.

Número: 2529

Acuario

Comienza un nuevo ciclo, borrón y cuenta nueva. Todo proyecto que le traiga formas innovadoras de ver la vida o su trabajo va a tener éxito, así que arriésguese a adentrarse en territorios desconocidos; además, no se preocupe, la plata va a llegar en cantidad más que suficiente.

Número: 1733

Piscis

En esta ocasión, la carta del sol está de su parte, lo que significa que en los próximos días la suerte le puede estar sonriendo. Eso sí, una carta le habla sobre cómo puede darle una oportunidad al amor en diferentes aspectos de su vida.

Número: 0844

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