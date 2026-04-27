¿Cómo solicitar audífonos a la EPS? Casos en los que cubre las prótesis auditivas y requisitos. Cortesía: GettyImages / bymuratdeniz

Varios ciudadanos han tenido pérdida en la audición por diferentes motivos, bien sea por exceso de ruido en sus trabajos, algún accidente o demás. Muchos de estos procedimientos se tratan en las EPS e incluso, en casos más avanzados, si es necesario usar prótesis auditivas, se pueden tramitar en estas instituciones de salud. Aquí le contamos cómo puede hacer estos procedimientos.

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¿Qué son las prótesis auditivas?

Las prótesis auditivas son los dispositivos médicos electrónicos que, ajustados por un audiólogo tras una audiometría, son diseñados para amplificar y procesar el sonido en personas con pérdida auditiva, ya sea leve a profunda. Ayudan a mejorar la comunicación, la calidad de vida y reducen la fatiga auditiva y el deterioro cognitivo.

Suelen ponerse detrás de la oreja, conectados a un molde, siendo versátiles para distintas edades y grados de pérdida auditiva.

¿Las EPS cubren las prótesis auditivas?

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia están obligadas a cubrir estas prótesis auditivas (audífonos), ya que son consideradas parte del Plan de Beneficios en Salud (anteriormente POS) para mejorar la capacidad funcional de los pacientes

¿Cómo solicitar audífonos a la EPS?

Para solicitar prótesis auditivas a través de una EPS en Colombia, debe seguir un proceso enfocado en la demostración de la necesidad de estas, ya que las EPS están obligadas a cubrirlas dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS) cuando son necesarias para mejorar la audición y la calidad de vida.

¿Cuáles son los requisitos?

Debe demostrar ante las EPS que necesita las prótesis auditivas, por ello debe seguir estos pasos:

Solicitar cita con Medicina General: En este punto su médico debe indicar la pérdida de audición y remitirlo a cita con el médico especialista.

En este punto su médico debe indicar la pérdida de audición y remitirlo a cita con el médico especialista. Remisión con el médico especialista: Luego de la cita con el médico general, este debe remitirlo al otorrinolaringólogo.

Luego de la cita con el médico general, este debe remitirlo al otorrinolaringólogo. Revisión por medio de audiometría: El médico especialista debe hacerle un estudio de audiometría donde confirmará el tipo y grado de pérdida auditiva y, a su vez, determinará si es candidato para tener una prótesis auditiva.

El médico especialista debe hacerle un estudio de audiometría donde confirmará el tipo y grado de pérdida auditiva y, a su vez, determinará si es candidato para tener una prótesis auditiva. Fórmula médica: Si el especialista considera que necesita el audífono, emitirá una fórmula médica y orden de servicio para su prótesis médica.

Si el especialista considera que necesita el audífono, emitirá una fórmula médica y orden de servicio para su prótesis médica. Autorización y entrega: Luego de haberse emitido esta orden deberá radicarla en su EPS junto la historia clínica y los exámenes médicos. Luego de esto será la entidad de salud quién le indicará los pasos siguientes para reclamar su prótesis auditiva.

Algunas EPS le darán una fecha, con días hábiles e indicación de cómo recibir su prótesis.

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