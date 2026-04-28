Este miércoles habrá cortes de energía en Tubará, Soledad y sectores de Barranquilla

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Como parte de las acciones de mantenimiento programadas, este miércoles 29 de abril se ejecutarán trabajos eléctricos en el municipio de Tubará y en distintos puntos del área metropolitana de Barranquilla, lo que implicará suspensiones temporales del servicio de energía.

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Trabajos en Tubará

En Tubará, las labores se desarrollarán entre las 8:20 de la mañana y las 3:50 de la tarde. Durante este tiempo estarán sin suministro los sectores comprendidos entre las calles 4 y 14, desde la carrera 1 hasta la carrera 4, incluyendo la zona de la antigua sede de Telecom, la plaza principal y áreas cercanas.

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De manera paralela, en el barrio La Luna, en Malambo, se realizará el cambio de aisladores en la calle 4A con carrera 5 sur, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Asimismo, en Barranquilla, en el sector de Altos del Prado (calle 75 con carrera 49C), se instalarán elementos eléctricos entre las 8:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Intervenciones en la subestación 20 de Julio

Por otra parte, personal técnico adelantará trabajos preventivos en la subestación 20 de Julio, que afectarán varios circuitos. En el circuito Estadio, la interrupción del servicio en el estadio Metropolitano será entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana.

En el circuito 20 de Julio 13, la suspensión se realizará entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía, impactando barrios de Soledad como Villa Éxito, Villa Katanga, Villa Aragón, Antonio Nariño y Villa Rosa, entre otros sectores específicos.

Afectaciones en el circuito Centenario

Finalmente, en el circuito Centenario, el corte se efectuará entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde en zonas como Villa Zambrano, Los Fundadores, Portal de Las Moras y Las Colinas Etapa II, entre otros sectores de Soledad.

La empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a comunicarse a la línea 115 o consultar su portal web en caso de inquietudes relacionadas con el servicio durante la jornada.