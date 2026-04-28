EN VIVO: Alocución del presidente Gustavo Petro tras atentados en el Cauca y otras regiones del país

La escalada de violencia en el suroccidente de Colombia ya deja al menos 20 civiles muertos tras un ataque con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el sector llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío.

Este lunes 27 de abril, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya fueron identificados los 20 cuerpos de las víctimas. La entidad precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad.

La oleada violenta del fin de semana golpeó al suroccidente del país, específicamente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

El departamento más afectado es Cauca, donde se concentran la mayoría de los hechos violentos. Allí se registraron ataques en Mercaderes, Patía, El Tambo, Popayán, Miranda, Padilla, Corinto, Guachené y Cajibío.

Frente a esto, el presidente Petro señaló que estos hechos responden a una estrategia de control basada en el miedo. “El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población”.

El mandatario se refirió a la presencia de estos grupos en el Cauca. “Los frentes de alias ‘Iván Mordisco’ en el Cauca son delincuentes criminales contra la humanidad y así deben ser tratados”, afirmó, y pidió acciones contundentes contra estas estructuras criminales. “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”.

Por su parte, el consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, consideró que los grupos detrás de los atentados que en las últimas semanas han azotado el departamento colombiano del Cauca solo demuestran su “mala voluntad” y aseguró que el Gobierno sigue dispuesto a una negociación de paz con ellos “a la menor señal” que muestren.

Siga EN VIVO la alocución del presidente Petro tras escalada de violencia

Antes de realizar su alocución en la Casa de Nariño, el presidente Petro lideró consejo de paz y seguridad en la Casa de Nariño con miembros de su gabinete y mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el fortalecimiento de la seguridad y el orden público.

“No hay un caos de seguridad como se anuncia”, así inició el presidente Gustavo Petro una nueva alocución presidencial. Se refirió a los recientes hechos de violencia presentados en el país, y los comparó con los registrados en anteriores gobiernos.

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