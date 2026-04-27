Bogotá tendrá una brigada gratuita de diagnóstico de enfermedades renales y hepáticas para niños

El sábado 9 de mayo se llevará a cabo en la Fundación Cardioinfantil (La Cardio) una brigada gratuita de diagnóstico de enfermedades renales y hepáticas pediátricas, la cual está dirigida a niños y adolescentes entre los 0 y 17 años que presenten o tengan sospecha de enfermedad en el riñón o el hígado.

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Esta jornada busca identificar de manera temprana condiciones que, si no se detectan a tiempo, pueden afectar el desarrollo integral de niños y adolescentes. En Colombia, las enfermedades renales y hepáticas en población pediátrica pueden pasar desapercibidas en sus primeras etapas, lo que retrasa el diagnóstico.

“Muchas enfermedades renales y hepáticas en niños pueden no presentar síntomas evidentes en etapas iniciales. Por eso, la detección temprana es clave para iniciar tratamientos oportunos y evitar complicaciones que pueden comprometer su calidad de vida en el futuro”, explicó el Dr. Jairo Rivera, cirujano de trasplantes de La Cardio.

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En ese sentido, la jornada pretende detectar señales de alerta de manera temprana, orientar a las familias y facilitar el acceso a valoración especializada, especialmente para quienes requieren una atención oportuna.

Los especialistas recomiendan a padres y cuidadores estar atentos a síntomas que pueden ser señales de alerta, tales como: