Alerta en varios municipios de Boyacá por las fuertes lluvias

Alerta roja en 4 municipios hay otros 45 en alerta naranja y 42 en alerta amarilla por riesgo de deslizamientos

Boyacá

El director de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández, confirmó que en los últimos días han arreciado las lluvias que obligaron a declarar la alerta roja en 4 municipios hay otros 45 en alerta naranja y 42 en alerta amarilla por riesgo de deslizamientos. Los municipios más afectados por las lluvias en Boyacá son Samacá y Quípama.

El Ideam mantiene alertas por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Negro y Carare por lo que pide que las autoridades y las comunidades presten especial atención en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco en el municipio de Puerto Boyacá.

Advierte de la probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Carare por lo que recomienda prestar especial atención al comportamiento del río Minero y las quebradas Guayabito y La Quitaz. Estar atentos en los municipios de Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur y Quípama.

El Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales también advierte de la posibilidad de crecientes súbitas en el río Suárez y sus afluentes, ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Ubaza, Fativa, Chuquque, Cedaba y las quebradas Carrizal, La Honda, Favitera, La Vitoca, La Guayacana, El Aserradero, La Negra y La Paramera que podrían afectar los municipios de Arcabuco, Chichinquirá, Chitaraque, Guachantivá, Moniquirá, Saboya, Santa Sofía, Sutamarchán y Villa de Leyva.

También hay probabilidad de crecientes súbitas en el río Chicamocha y sus aportantes, especialmente en las quebradas Bajira, Chiticuy, Guanare, La Aroma, La Leona, Nevado y Siberia; y en los ríos Minas, Salguera, Sotaquirá, Surba y Tuta. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Belén, Betéitiva, Busbanza, Chiscas, Corrales, Duitama, Nobsa, Paipa, Paz de Río, Sogamoso, Tibasosa, Tópaga y Tunja.

Así mismo se mantiene la alerta de crecientes súbitas en la parte alta del río Casanare y sus afluentes, especialmente las quebradas Las Guamas y Sacamita que podrían afectar al municipio de Chita.

En Cubará hay probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cobugón, Covaría, Bojabá y sus afluentes hay que prestar especial atención en el municipio de Cubará.