VIDEO: Así fue el trágico accidente en Bucaramanga en el que murió pareja de esposos de El Playón

El municipio de El Playón, en Santander, se encuentra de luto tras el fallecimiento de dos de sus habitantes, quienes perdieron la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado 25 de abril, en la vía de ingreso a Bucaramanga.

Se trata de Mauricio Pabón, conocido cariñosamente como “Maicho”, y su esposa Carolina Leal, ambos reconocidos comerciantes de El Playón. La noticia ha generado profunda tristeza entre familiares, amigos y vecinos, quienes los recuerdan como personas solidarias y cercanas a la comunidad.

Ronald Camacho, habitante del municipio, relató el impacto que ha causado esta pérdida en el pueblo. “Hoy El Playón está de luto. Eran dos personas muy queridas, muy serviciales. Mauricio fue concejal y siempre estuvo dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban”, expresó.

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Según su testimonio, Pabón era ampliamente reconocido no solo por su actividad comercial, tenía una venta de carne, sino también por su participación activa en eventos deportivos y sociales, lo que fortalecía su cercanía con la comunidad.

Camacho también señaló que vivió momentos de angustia al encontrarse con la escena del accidente el mismo día de los hechos. “Fue muy duro para mí y para mi familia. Es una situación que ha golpeado mucho a todo el pueblo”, agregó.

Exclusiva: video del momento del accidente. ¿Se quedó sin frenos?

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las causas del siniestro vial, sin embargo, algunos testigos relataron que la pareja de esposos que se movilizaba en una motocicleta de placas XTZ 250, fueron arrollados por un camión de carga que transportaba alimentos y que, presuntamente, habría presentado una falla en el sistema de frenos. En el hecho también se vieron involucrados un bus y un carro particular.

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De manera exclusiva, Caracol Radio, conoció un video del momento del accidente, en el que se observa cómo el camión, al parecer, pierde el control en la vía y termina impactando a varios vehículos, entre ellos al de la pareja. Las imágenes, que están siendo analizadas, serán importantes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

Otra pareja, también de El Playón, quienes iban detrás de las víctimas, también resultó herida, con fracturas en sus extremidades. Se recuperan en un centro médico.

Mientras la situación se esclarece, El Playón despide a dos de sus ciudadanos en medio del dolor colectivo y múltiples muestras de solidaridad hacia sus seres queridos, especialmente sus dos hijos.