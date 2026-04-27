Procuraduría investiga posibles irregularidades en contrato de videovigilancia en Barrancabermeja

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación a funcionarios de la alcaldía de Barrancabermeja por presuntas fallas en la ejecución de un contrato de más de $6.500 millones para la la contratación, adquisición y funcionamiento del sistema de videovigilancia.

Según indicó el ministerio público, de las 125 cámaras que deberían estar funcionando solo lo hacen 25 de ellas. Afectando de esta manera la seguridad y vigilancia de la ciudadanía en el puerto petrolero.

“se evidenciarían deficiencias en la operatividad del sistema, incluyendo problemas técnicos, ausencia de almacenamiento de video funcional y falta de software especializado para su administración”, indicó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

El ministerio público inició la recolección de pruebas y de testimonios para esclarecer los hechos y enfatiza que aún no hay responsabilidad disciplinaria por parte de cualquier funcionario.