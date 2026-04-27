Uniautónoma acata fallo que ratifica restitución de derechos a Silvia Gette como rectora

La Universidad Autónoma del Caribe anunció que “se adelantará una transición ordenada que garantice la continuidad y calidad del servicio educativo”, esto tras acatar el fallo que ratificó el restablecimiento de derechos de Silvia Gette como rector del alma mater.

“Se hace un llamado respetuoso a todos los trabajadores, docentes y estudiantes de la institución para acatar igualmente el mandato judicial”, indicó la Universidad a través de un comunicado.

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Asimismo, el alma mater indicó que debido a la vigilancia especial que actualmente ejerce el Ministerio de Educación sobre la institución, permanecerá “atenta a las directrices que tanto el Ministerio como las autoridades judiciales competentes tengan a bien impartir”.

Fallo ratificó restitución de derechos de Silvia Gette

Por improcedente, un Juez de Barranquilla negó la acción de tutela promovida por el Ministerio de Educación con el que se buscaba frenar el regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tras una decisión de otro juzgado.

Tras esta decisión se “reabrió la puerta” para que Silvia Gette regrese a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.