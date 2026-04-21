Uniautónoma espera reversar restitución de Silvia Gette como rectora

En medio de la controversia jurídica por la eventual restitución de Silvia Gette como rectora, la actual administración de la Universidad Autónoma del Caribe manifestó que confía en que el fallo de segunda instancia permita controvertir la decisión inicial que ordena el restablecimiento de sus derechos.

Durante una rueda de prensa, el abogado de la institución, Rafael Pacheco, aseguró que aún existen varios recursos legales en curso que podrían modificar el panorama judicial. Según explicó, uno de los principales elementos es la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación, mediante la cual un juez ordenó suspender la medida que favorecía a Gette.

El jurista también señaló que la apelación presentada incluye argumentos sobre presuntas irregularidades en el proceso, las cuales deberán ser analizadas por el juez en segunda instancia antes de emitir un nuevo fallo.

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“Hay dos aspectos que ya están en curso: la acción de tutela que cuestiona la competencia del juez que tomó la decisión, y la apelación en la que se exponen irregularidades importantes que deben ser evaluadas”, indicó Pacheco.

Por su parte, el actual rector de la institución, Jorge Senior, advirtió que emprenderá acciones legales en caso de que sus derechos laborales se vean afectados por el desarrollo de este proceso.

Senior también cuestionó las afirmaciones sobre la propiedad de la universidad, al asegurar que Silvia Gette no ostenta tal condición. Además, explicó que, según la información institucional, Gette figura como pensionada de la universidad, con una mesada asumida directamente por la institución.

El rector agregó que, aunque se han presentado retrasos en algunos pagos, estos obedecen a la situación financiera y al flujo de recursos de la universidad.