S.O.S. por Cimitarra, Santander: Alcaldía activa campaña de donación para afectados por las lluvias

El municipio de Cimitarra, afectado recientemente por graves inundaciones, ha lanzado una campaña de solidaridad dirigida a recolectar donaciones para las familias que han sufrido los estragos de este desastre natural.

Bajo el lema “S.O.S. Cimitarra”, la administración municipal ha convocado a la ciudadanía a unirse a este esfuerzo humanitario.

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La campaña, que tiene como objetivo proporcionar alimentos, ropa y recursos para animales de compañía, está abierta a la generosidad de todos. Según el comunicado oficial, las personas pueden realizar sus aportes desde hoy lunes 27 de abril en el Parque Principal Francisco de Paula Santander durante todo el día.

¿Qué necesitan las familias afectadas?

Los donantes pueden contribuir con artículos de primera necesidad como alimentos no perecederos (arroz, pasta, lentejas, frijoles, atún, enlatados, leche en polvo y avena); ropa de segunda mano en buen estado (para niños, mujeres, hombres y adultos mayores) y alimentos para perros y gatos (como concentrado y enlatados).

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Además, el municipio invita a entregar cualquier tipo de apoyo que pueda mejorar las condiciones de los afectados.

“Tu solidaridad hace la diferencia”, es el mensaje que la Alcaldía quiere transmitir a la comunidad, destacando que cada pequeño gesto cuenta para aliviar el sufrimiento de las familias más vulnerables.