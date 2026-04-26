Tres días de duelo en el Cauca por las víctimas del ataque terrorista en la vía Panamericana

El gobienro departamental llegó al sitió donde se registró el ataque. Crédito: Gobernación del Cauca.

Popayán - Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán decretó tres días de duelo oficial tras el ataque terrorista en la vía Panamericana, sector de El Túnel, que dejó 19 fallecidos y más de 38 heridos.

“Hacemos un llamado a la indignación colectiva y a la denuncia ciudadana para frenar a las estructuras terroristas que se financian con el narcotráfico”, dijo el mandatario.

Guzmán resaltó que la difícil situación de orden público generado por las acciones terroristas consecutivas en los municipios de Mercaderes, El Tambo, Patía, Timbío, Miranda Caloto, Guachené entre otras localidades, no se pueden normalizar.

Dadas las circunstancias y de acuerdo con el gobernante, el departamento está de luto y por ello toda la comunidad rechaza estos actos violentos, se solidariza con las víctimas y honrará su memoria con tres días de duelo.

Con ese objetivo, se ordenó izar la bandera de la región y el Pabellón Nacional a media asta en todas las dependencias gubernamentales, empresas públicas e instituciones educativas.

También aseveró Guzmán que el departamento no puede seguir enfrentando solo la barbarie de los delincuentes que sostienen una ofensiva contra la vida, la integridad, la infraestructura pública y privada, convirtiendo a la “vía Panamericana en un corredor de la muerte”.

“Lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral”, puntualizó el gobernador del Cauca.