Conversatorio de niñas, niños y adolescentes con candidatos a la presidencia 2026 en los Andes

19 niñas, niños y adolescentes de Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Bogotá, Cali, Ipiales y Soacha llegaron a Bogotá para cumplir una cita muy importante con candidatos presidenciales.

Este 22 de abril, de 9:30 a 12 del día, se llevará a cabo este espacio, el único en el país donde la niñez es protagonista, por tercera vez en época de elecciones presidenciales.

NiñezYA organiza este encuentro que se realizará en el auditorio Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

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Constanza Jerez, coordinadora de la alianza NiñezYA, dijo a 6AM W que aunque los 13 candidatos recibieron su invitación, solo 6 confirmaron su asistencia.

“Son Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Carlos Caicedo y Sandra Macollins, los demás desistieron”, dijo.

Asimismo, Constanza agregó que entre los temas a tratar está el reciente informe del DANE que reporta que 5 niños cada día, son abusados sexualmente, así como las cifras de afectados por minas antipersona: “niños entre los 2 y los 6 años a los que les van a tener que amputar su pie”.

El evento es abierto al público y solo requiere de una inscripción previa que se realiza a través de un formulario alojado aquí.