Después de su estreno en Coachella, Madonna confirma su nueva colaboración junto a Sabrina Carpenter

Este lunes, la cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense Madonna anunció oficialmente su nueva colaboración con Sabrina Carpenter en “Bring Your Love”.

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Tras su presentación hace más de una semana en el cierre del festival Coachella en Indio, California, la “Reina del Pop” publicó en sus redes sociales una foto en blanco y negro junto con Carpenter, con el título de la canción en letras rosadas en un recuadro rojo.

Esta nueva colaboración entre las estrellas del pop se lanzará el próximo viernes 30 de abril.

“Bring Your Love” llegará tras el lanzamiento de “I Feel So Free”, la primera canción conocida de su próximo disco ‘Confessions II’, y continuación de su éxitoso disco de 2005.

Madonna presentó esta nueva colaboración junto a Carpenter el viernes 17 de abril, el segundo y último fin de semana de Coachella 2026, en el que interpretaron otras canciones como “Vogue”, “Get Together” y “Like a Prayer”.

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Dos días antes, Madonna había hecho el anuncio de su nuevo trabajo discográfico que será lanzado el 3 de julio.