Fundación Dilo Colombia pide investigar al presidente Petro por las denuncias de Angie Rodríguez

AME1172. BOGOTÁ (COLOMBIA), 18/02/2025.- El presidente colombiano, Gustavo Petro (d), y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, asisten a la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana, este martes en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Tras las declaraciones de La exdirectora del Dapre y gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, la Fundación DILO Colombia solicitó la activación de la Comisión Nacional de Moralización para investigar las denuncias.

La fundación también pide la recusación del presidente Gustavo Petro para conocer sobre estos procedimientos.

“Resulta jurídicamente procedente solicitar la recusación del Presidente de la República, Gustavo Petro, así como de los funcionarios del ejecutivo que, por su eventual relación con los hechos denunciados, puedan ver comprometida su objetividad”, dice el documento de la Fundación Dilo Colombia.

“Las propias denuncias públicas de Rodríguez sobre presuntas extorsiones, presiones indebidas y posibles redes de criminalidad dentro del Estado fueron consideradas por la fundación como un umbral suficiente para activar una reacción estatal inmediata. Lo que está en juego no es un escándalo aislado, sino la moralidad administrativa”, agrega el derecho de petición radicados ante la Comisión Nacional de Moralización.

Para la Fundación es necesario que haya coordinación interinstitucional inmediata entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, con un plan de acción concreto y seguimiento estructurado a estas denuncias.

DILO Colombia es una fundación ciudadana de control al poder público, enfocada en la vigilancia institucional y en la defensa de la Constitución, la moralidad administrativa y los valores democráticos.

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