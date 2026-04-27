Petro defiende contrato de pasaportes: “buscan su nulidad para devolverlo a los hermanos Bautista”
El presidente aseguró que el nuevo contrato de pasaportes ha cumplido con todos los estándares de la ley.
Nuevamente el presidente Gustavo Petro le salió al afrente a los recientes cuestionamientos sobre el nuevo contrato de pasaportes.
El presidente Gustavo Petro reiteró en el que el nuevo contrato de pasaportes cumple con todos los estándares de la ley, y señaló que lo que buscan es su nulidad para devolverle el contrato de pasaportes a los hermanos Bautista.
Dijo que el nuevo contrato no puede generar ningún hecho de corrupción, y además permite que “el código de los datos esté ya en manos del estado y no en manos privadas sin control”.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...