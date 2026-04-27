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27 abr 2026 Actualizado 13:11

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Política

Petro defiende contrato de pasaportes: “buscan su nulidad para devolverlo a los hermanos Bautista”

El presidente aseguró que el nuevo contrato de pasaportes ha cumplido con todos los estándares de la ley.

Nuevamente el presidente Gustavo Petro le salió al afrente a los recientes cuestionamientos sobre el nuevo contrato de pasaportes.

El presidente Gustavo Petro reiteró en el que el nuevo contrato de pasaportes cumple con todos los estándares de la ley, y señaló que lo que buscan es su nulidad para devolverle el contrato de pasaportes a los hermanos Bautista.

Dijo que el nuevo contrato no puede generar ningún hecho de corrupción, y además permite que “el código de los datos esté ya en manos del estado y no en manos privadas sin control”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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