Petro defiende contrato de pasaportes: “buscan su nulidad para devolverlo a los hermanos Bautista”

Nuevamente el presidente Gustavo Petro le salió al afrente a los recientes cuestionamientos sobre el nuevo contrato de pasaportes.

El presidente Gustavo Petro reiteró en el que el nuevo contrato de pasaportes cumple con todos los estándares de la ley, y señaló que lo que buscan es su nulidad para devolverle el contrato de pasaportes a los hermanos Bautista.

Dijo que el nuevo contrato no puede generar ningún hecho de corrupción, y además permite que “el código de los datos esté ya en manos del estado y no en manos privadas sin control”.