Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 abr 2026 Actualizado 16:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Tras señalamientos de Angie Rodríguez, Petro pidió reforzar publicidad sobre logros de su Gobierno

El presidente pidió promover urgente todos los logros de las entidades adscritas al Gobierno.

El presidente de la República Gustavo Petro a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona.

El presidente de la República Gustavo Petro a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona.

El presidente de la República Gustavo Petro a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona.

Esta semana, el Gobierno estuvo nuevamente en la lupa de los colombianos tras las declaraciones que entregó la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre presuntos movimientos al interior de la Casa de Nariño para perpetrarse en el poder.

Justo después de conocerse estos señalamientos, llegó un Memorando con solicitud de cumplimiento URGENTE, a todos los Ministerios, entidades adscritas, direcciones y oficinas del Gobierno Nacional.

La orden es para que refuercen la promoción de los logros de cada una de las entidades a la opinión pública, a través de comerciales televisivos y spots publicitarios. Esto incluye el pago de pautas en canales públicos, privados y redes sociales.

Además, el memorando señala que a más tardar la próxima semana, deben estar promocionados todos los logros, acciones y avances del Gobierno, sin excepción de entidad alguna.

El memorando está firmado por el presidente Gustavo Petro, y tiene solicitud de forma EXPRESA Y URGENTE.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir